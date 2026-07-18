Donna muore mentre è in spiaggia

Le persone presenti si sono precipitate a prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118

Dramma sul lungomare San Marco di Agropoli, dove una donna di 78 anni ha perso la vita dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia. Inutili i tentativi di soccorso: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, la donna, residente ad Agropoli, stava trascorrendo alcune ore al mare quando si è improvvisamente sentita male. Sotto gli occhi dei numerosi bagnanti presenti sull'arenile, la 78enne si è accasciata sulla battigia, facendo scattare immediatamente l'allarme.Le persone presenti si sono precipitate a prestare i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118, giunta in pochi minuti sul posto. Il personale medico ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione nel tentativo di salvarle la vita, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Al termine dei tentativi di soccorso, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso della donna.Tra le ipotesi al vaglio vi è anche quella che il malore possa essere stato favorito dalle elevate temperature che stanno interessando la Campania in questi giorni. La regione è infatti interessata da un'intensa ondata di calore, con livello di allerta arancione per il caldo estremo e un ulteriore peggioramento previsto nei prossimi giorni, quando è atteso il passaggio al bollino rosso con temperature che potrebbero raggiungere i 38 gradi, accompagnate da elevati tassi di umidità e afa.Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Agropoli, che hanno effettuato gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione quanto accaduto. I militari raccoglieranno anche le testimonianze delle persone presenti sulla spiaggia al momento del malore, molte delle quali sono rimaste profondamente scosse dopo aver assistito alla drammatica scena.Salvo diversi riscontri emersi dagli accertamenti, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali legate all'improvviso malore accusato dalla donna. La tragedia rappresenta un ulteriore richiamo alla prudenza durante le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate, soprattutto per le persone anziane e più fragili, maggiormente esposte ai rischi connessi alle ondate di calore.