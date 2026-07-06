Donna investita in autogrill sull'A2

Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Stradale, che ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica

Un’anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita all’interno dell’area di servizio “Campagna Nord”, lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Sicignano e Campagna in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava all’interno della stazione di servizio quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata urtata da un’autovettura ed è caduta violentemente a terra, riportando traumi ed escoriazioni.



Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Stradale, che ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e ha raccolto le testimonianze delle persone presenti nell’area di servizio. Contestualmente, le operazioni di assistenza sanitaria sono state affidate al personale del Vopi, associazione di volontariato del pronto intervento, intervenuto con un’ambulanza del 118 dell’ASL di Salerno.



La donna è stata soccorsa e stabilizzata sul posto: i sanitari le hanno riscontrato un trauma e hanno provveduto al trasporto in ospedale. Dopo essere stata immobilizzata e messa in sicurezza, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia per ulteriori accertamenti diagnostici ed esami di approfondimento, al fine di escludere fratture o complicazioni interne.



Le sue condizioni sono giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Nel frattempo la Polizia Stradale ha proseguito gli accertamenti, anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio, per chiarire con esattezza la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità. L’area è stata messa in sicurezza per consentire la regolare ripresa delle attività dell’autogrill e garantire la piena funzionalità della struttura.