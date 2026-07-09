Donna incensurata lancia dal balcone una cassetta piena di droga

Uno dei carabinieri ha notato l'oggetto cadere, lo ha recuperato e lo ha aperto

Ha tentato di liberarsi della droga lanciandola dal balcone pochi istanti prima dell'ingresso dei carabinieri, ma il suo piano è fallito. Una donna di 46 anni, residente a Varcaturo e senza precedenti penali, è stata arrestata con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio al termine di una perquisizione eseguita dai militari della Compagnia di Giugliano in Campania. L'intervento è scattato nell'ambito di un'attività investigativa che ha portato i carabinieri a raggiungere l'abitazione della donna. Mentre i militari si preparavano a entrare, la 46enne avrebbe cercato di disfarsi del materiale compromettente affacciandosi al balcone e lanciando nel vuoto una piccola cassetta di sicurezza.



Il gesto, però, non è passato inosservato. Uno dei carabinieri ha notato l'oggetto cadere, lo ha recuperato e lo ha aperto, trovando al suo interno tutto l'occorrente che, secondo gli investigatori, sarebbe stato destinato all'attività di spaccio.



Nella cassetta erano custodite 14 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, una busta contenente altri 12 grammi della stessa sostanza, un bilancino elettronico di precisione e il materiale utilizzato per preparare le singole dosi.



La successiva perquisizione dell'appartamento ha consentito ai militari di rinvenire anche 41 proiettili, nascosti sotto un letto, oltre a una pistola a salve priva del tappo rosso, particolare che la rende facilmente confondibile con un'arma vera.



Per la donna è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Sia lei che il marito, un 41enne anch'egli incensurato, sono stati inoltre denunciati per detenzione abusiva di munizionamento. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l'eventuale rete di cessione delle sostanze stupefacenti.