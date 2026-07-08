Donna di 40 anni si lancia dal fiume

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure

Momenti di paura nel centro di Avellino, dove una donna di 40 anni è precipitata dal ponte di via Ferriera dopo aver scavalcato la recinzione di protezione. La vicenda si è verificata poco dopo mezzogiorno e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, la donna, di nazionalità ucraina, si trovava in evidente stato confusionale quando ha raggiunto il ponte. In pochi istanti avrebbe superato la barriera di sicurezza e si sarebbe lasciata cadere nel vuoto, finendo nella vegetazione sottostante. La caduta, fortunatamente, non ha avuto conseguenze ancora più gravi: la donna non è finita nel fiume presente nella zona, ma è atterrata tra le sterpaglie, riuscendo così a evitare l'impatto con l'acqua.



Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure alla 40enne e provveduto al trasferimento per gli accertamenti sanitari necessari. Presenti anche le forze dell'ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a chiarire le condizioni della donna al momento del gesto.



L'episodio ha richiamato l'attenzione di numerosi passanti e residenti della zona, che hanno assistito con apprensione alle operazioni di soccorso.