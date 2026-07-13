Donna a piedi di notte e contromano sull'autostrada Napoli-Salerno

A raccontare l'episodio è il Silp Cgil Campania, che ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli operatori

Un intervento tempestivo, condotto con professionalità e sangue freddo, che ha evitato una possibile tragedia lungo l'autostrada A3 Napoli-Salerno. È quanto accaduto nella notte del 28 giugno, quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Angri sono riusciti a mettere in sicurezza una giovane donna che stava camminando a piedi sulla carreggiata, in direzione opposta al senso di marcia. A raccontare l'episodio è il Silp Cgil Campania, che ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli operatori e chiesto che il loro intervento venga riconosciuto ufficialmente dall'Amministrazione della Polizia di Stato.



Era circa l'1.30 quando è arrivata la segnalazione della presenza di una persona che si trovava sull'autostrada, in una condizione di estremo pericolo. La giovane stava percorrendo a piedi un tratto della carreggiata riservata ai veicoli, con il rischio concreto di essere travolta dalle auto in transito e di provocare incidenti.



Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti immediatamente. Prima hanno provveduto a rallentare il traffico e a mettere in sicurezza l'area, creando le condizioni necessarie per poter avvicinare la donna senza ulteriori rischi. Successivamente sono riusciti a raggiungerla e a interrompere la situazione di pericolo.



Fondamentale, secondo il sindacato, non è stata soltanto la rapidità dell'intervento, ma anche la capacità degli operatori di gestire un momento particolarmente delicato dal punto di vista umano. Gli agenti avrebbero instaurato un rapporto di fiducia con la giovane, riuscendo a tranquillizzarla e a convincerla a seguirli fino allo svincolo di Torre del Greco.



Una volta raggiunta una zona sicura, la donna è stata affidata ai familiari e successivamente accompagnata presso una struttura sanitaria per gli accertamenti e le cure necessarie.



«Questo intervento dimostra come il lavoro della Polizia di Stato non si limiti alla sicurezza stradale, ma richieda anche grande equilibrio, sensibilità e umanità», ha dichiarato Angelo Raffaele Esposito, segretario generale regionale del Silp Cgil Campania. «Gli operatori hanno affrontato una situazione estremamente delicata con professionalità e coraggio, riuscendo a salvare una vita».



Per il sindacato, episodi come quello avvenuto sulla A3 rappresentano un esempio concreto del ruolo svolto quotidianamente dagli agenti, chiamati non solo a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza sulle strade, ma anche a intervenire in situazioni di emergenza dove sono determinanti capacità relazionali, attenzione e prontezza decisionale.



La segreteria regionale del Silp Cgil Campania ha quindi auspicato che l'operato degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Angri possa ricevere un adeguato riconoscimento da parte dell'Amministrazione della Polizia di Stato, come testimonianza del valore e della dedizione dimostrati nello svolgimento del servizio.