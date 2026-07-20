Diventa mamma a 57 anni, il parto a Castellammare

Secondo quanto riferito dalla struttura sanitaria, sia la madre sia il neonato godono di ottima salute

Un importante risultato nel campo della medicina della riproduzione è stato raggiunto a Villa Stabia, a Castellammare di Stabia, dove una donna di 57 anni ha dato alla luce un bambino al termine di un complesso percorso di procreazione medicalmente assistita. Madre e neonato sono in buone condizioni di salute e il decorso post-partum procede regolarmente. Il parto rappresenta un traguardo di particolare rilievo dal punto di vista clinico, reso possibile grazie a un percorso altamente personalizzato che ha coinvolto specialisti in medicina della riproduzione e ginecologia. L'équipe medica era guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo e composta anche dai dottori Salvatore Ercolano, Gennaro Calabrese e Fulvio Alifano.



La paziente, di nazionalità straniera, è stata seguita durante tutte le fasi del trattamento: dalla procreazione medicalmente assistita fino alla gravidanza e al parto. Il transfer embrionario, effettuato alla fine dello scorso anno presso il centro di procreazione medicalmente assistita di Gragnano diretto dallo stesso Irollo, aveva dato esito positivo, confermato successivamente dagli esami clinici che hanno accompagnato la gravidanza fino alla nascita del bambino.



Secondo quanto riferito dalla struttura sanitaria, sia la madre sia il neonato godono di ottima salute. Grande l'emozione della coppia, che ha espresso soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo inseguito con determinazione dopo un lungo percorso.



Il caso viene considerato di particolare interesse medico perché ottenuto attraverso un programma terapeutico costruito su misura, che ha integrato tecniche avanzate di procreazione medicalmente assistita con protocolli innovativi di medicina rigenerativa. Il trattamento è stato finalizzato a ottimizzare le condizioni biologiche dell'endometrio e dell'organismo materno, dopo un'attenta valutazione clinica della paziente.



«Ogni percorso di infertilità è diverso e richiede un approccio personalizzato», ha spiegato il dottor Alfonso Maria Irollo. «La nascita di questo bambino rappresenta innanzitutto una grande gioia per la coppia, ma dimostra anche come l'integrazione tra procreazione medicalmente assistita, medicina rigenerativa e trattamenti personalizzati possa offrire nuove possibilità anche in situazioni particolarmente complesse, sempre nel rispetto delle indicazioni cliniche e delle più solide evidenze scientifiche».



L'esperienza conferma i progressi raggiunti negli ultimi anni dalla medicina della riproduzione e sottolinea l'importanza di percorsi specialistici altamente personalizzati, capaci di affrontare casi complessi attraverso un'attenta pianificazione clinica e l'impiego delle tecnologie più avanzate disponibili.