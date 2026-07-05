Distrutto il cancello di accesso alla spiaggia libera

Resta ora da chiarire chi sia responsabile del danneggiamento e in quale momento preciso sia stato compiuto il gesto

Un episodio di vandalismo ha interessato nelle ultime ore l’area di accesso alla spiaggia libera di Donn’Anna, dove il cancello d’ingresso è stato trovato completamente distrutto. Un gesto che ha immediatamente suscitato indignazione e nuove richieste di chiarimento, anche alla luce delle condizioni meteo avverse che avevano già portato alla chiusura delle spiagge libere per motivi di sicurezza. Secondo quanto ricostruito, i fatti sarebbero avvenuti in concomitanza con l’emanazione dell’allerta meteo, che prevede — per disposizione normativa — la chiusura temporanea degli arenili liberi e l’interdizione dell’accesso al pubblico. Proprio in questo contesto, ignoti avrebbero forzato e poi danneggiato in modo grave il cancello che regola l’ingresso alla spiaggia.



L’episodio è stato documentato con una fotografia poi trasmessa al consigliere della Municipalità 1, Lorenzo Pascucci, e al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. La segnalazione ha immediatamente attivato l’attenzione delle istituzioni locali, già impegnate sul fronte della tutela e della gestione delle aree costiere.



Sull’accaduto è intervenuto lo stesso Borrelli, insieme al consigliere Pascucci, annunciando l’intenzione di presentare una segnalazione alle autorità competenti per fare piena luce sulla vicenda. “Segnaleremo l’accaduto alle autorità competenti al fine di fare chiarezza sulla vicenda. Nulla può giustificare atti vandalici di questo tipo”, hanno dichiarato.



Resta ora da chiarire chi sia responsabile del danneggiamento e in quale momento preciso sia stato compiuto il gesto, mentre cresce la preoccupazione per il ripetersi di episodi di inciviltà ai danni di beni pubblici e aree sottoposte a tutela.