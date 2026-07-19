Decibel Bellini non è più lo speaker del Napoli

Un addio carico di emozione per chi, per oltre un decennio, ha accompagnato con la propria voce le giornate di festa e le delusioni vissute dai sostenitori partenope

Dopo sedici anni vissuti al fianco del Napoli e dei suoi tifosi, termina l’esperienza di Daniele “Decibel” Bellini come speaker ufficiale dello stadio Diego Armando Maradona. Ad annunciare la separazione è stato lo stesso Bellini attraverso un lungo messaggio pubblicato sui suoi canali social, nel quale ha raccontato emozioni, ricordi e la fine di un percorso che lo ha visto protagonista nei momenti più importanti della storia recente del club azzurro. La decisione è arrivata direttamente dalla società. «Non esiste un modo facile per dirlo – ha scritto Bellini – ieri il presidente Aurelio De Laurentiis mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto. Per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli».



Un addio carico di emozione per chi, per oltre un decennio, ha accompagnato con la propria voce le giornate di festa e le delusioni vissute dai sostenitori partenopei. Dal suo microfono sono passati momenti storici, dalle grandi vittorie europee fino alla conquista dello scudetto del 2023, quando il suo annuncio del trionfo azzurro è diventato uno dei simboli della festa del terzo titolo.



«Per sedici anni ho avuto l’onore di dare voce a uno stadio unico al mondo – ha ricordato Bellini – vivendo da una posizione privilegiata gioie, delusioni, vittorie indimenticabili e momenti che porterò con me per sempre».



Nel suo messaggio lo speaker ha voluto dedicare un ringraziamento speciale ai tifosi, considerati il cuore di questa lunga esperienza professionale. «Il grazie più grande va a voi, ai tifosi. Perché, sempre, in ogni partita, con il freddo o sotto la pioggia, contro qualsiasi avversario, avete sostenuto questa maglia con un amore infinito. La vostra energia mi ha accompagnato in ogni singolo ingresso in campo e mi ha fatto sentire parte di una famiglia immensa».



L’addio di Bellini arriva dopo un periodo in cui il suo futuro era già stato al centro delle discussioni. Già nella scorsa stagione il club aveva valutato la possibilità di cambiare speaker e avviare una collaborazione con il cantante Geolier, ipotesi poi non concretizzata.



Nel suo lungo messaggio, Decibel Bellini ha poi sottolineato il legame profondo costruito con Napoli e con la squadra: «Purtroppo, a volte, le strade si dividono. Fa parte della vita. Porto con me solo l’orgoglio di aver rappresentato il Napoli con rispetto, passione e dedizione, dando ogni volta tutto me stesso».



Un capitolo che si chiude, dunque, dopo 16 anni di annunci, cori, celebrazioni e momenti rimasti impressi nella memoria dei tifosi azzurri. La voce che per anni ha dato il via alle partite del Maradona non accompagnerà più l’ingresso in campo del Napoli, lasciando spazio a una nuova fase per lo stadio e per la società.