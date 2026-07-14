De Gregorio lascia Eav, arriva Diamantini

De Gregorio ha affidato a una lettera di saluto il suo ultimo messaggio ai dipendenti e al pubblico

Dopo oltre un decennio alla guida di Eav, Umberto De Gregorio lascia il vertice dell’azienda regionale del trasporto pubblico campano. La sua esperienza da presidente e amministratore termina dopo undici anni caratterizzati da una lunga fase di trasformazione della società, tra difficoltà operative, investimenti, rilancio dei servizi e numerosi cambiamenti organizzativi. A raccogliere il testimone sarà Pietro Diamantini, nuovo amministratore chiamato a proseguire il percorso avviato negli ultimi anni e a guidare Eav nella fase di completamento del progetto di riorganizzazione e sviluppo dell’azienda.



De Gregorio ha affidato a una lettera di saluto il suo ultimo messaggio ai dipendenti e ai lavoratori di Eav, ricordando il lungo percorso vissuto all’interno della società e il rapporto costruito con migliaia di persone.



«Undici anni sono quattromila giorni di passione e preoccupazioni, sono decina di migliaia di firme, sono migliaia di riunioni, sono giorni belli e giorni tristi», ha scritto De Gregorio rivolgendosi ai lavoratori. «Ma soprattutto sono tanti volti che ho incontrato che formano un film lunghissimo da raccontare».



Nel suo messaggio l’ex vertice Eav ha sottolineato il valore umano dell’esperienza vissuta, spiegando di aver cercato di considerare le persone prima dei numeri e dei ruoli aziendali.



«Persone, mai matricole, o almeno ci ho provato», ha scritto, ricordando anche il grande numero di assunzioni effettuate durante il suo mandato. «Più di un terzo di voi è stato assunto da me in questi anni, quasi mille e trecento persone. Ogni firma di assunzione è stata una emozione vera».



De Gregorio ha poi ricordato la difficoltà di salutare personalmente tutti i dipendenti, vista la presenza capillare di Eav sul territorio campano, con stazioni, uffici e siti produttivi distribuiti in numerose località.



«Mi sarebbe piaciuto salutarvi uno per uno ma sarebbe stato decisamente complicato con decine e decine di siti produttivi, stazioni, uffici, tutti importanti, qualcuno forse trascurato ma nessuno dimenticato», ha aggiunto.



Nel bilancio del suo mandato, De Gregorio ha rivendicato i risultati raggiunti insieme ai lavoratori, sottolineando come il percorso di trasformazione dell’azienda non sia ancora concluso.



«In questi anni, insieme, abbiamo fatto tante cose importanti. Tante altre ne farete voi nei prossimi anni. Il progetto della nuova Eav è in fase avanzata ma non ancora concluso», ha scritto.



L’ex amministratore ha anche evidenziato le sfide che attendono il nuovo gruppo dirigente, invitando i dipendenti a guardare al futuro con fiducia: «Saranno ancora anni impegnativi e complicati ma per ognuno di voi anni di opportunità e sviluppo».



Infine, De Gregorio ha salutato i lavoratori ringraziandoli per il percorso condiviso: «Quanto a me non mi sono risparmiato. L’esperienza di questi anni in Eav mi ha insegnato tanto. Auguro al nuovo amministratore e a tutti voi un futuro di pace e benessere e ricco di soddisfazioni».



Ora l’attenzione si sposta sulla nuova gestione affidata a Pietro Diamantini, chiamato a raccogliere una pesante eredità e a portare avanti il processo di crescita di una delle principali aziende di trasporto pubblico della Campania.