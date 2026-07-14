Daniele muore in moto, grave la fidanzata

i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso

Drammatico incidente stradale lungo la strada regionale Flacca, all'altezza della galleria Capovento, tra i comuni di Gaeta e Sperlonga. A perdere la vita è stato Andrea Daniele D'Ambrosio, 32 anni, originario di Maddaloni e residente a Mugnano del Cardinale. Gravemente ferita anche la fidanzata, che viaggiava con lui in sella alla moto. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale di Formia, la motocicletta sulla quale viaggiava la coppia si è scontrata con un'autovettura per cause ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato violentissimo e i due giovani sono stati sbalzati per diversi metri sull'asfalto.



Per il 32enne non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.



Gravissime le condizioni della passeggera, Michela D., 28 anni, di Napoli, che dopo l'urto è stata scaraventata contro il guardrail. Trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per l'asportazione della milza. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata, ma, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.



Ferito anche il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente, ricoverato all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni.



Andrea D'Ambrosio e la fidanzata erano partiti nelle prime ore della mattinata diretti a Sperlonga per trascorrere una giornata al mare. La loro meta era ormai vicina quando, lungo la Flacca, si è consumata la tragedia.



La Polizia Stradale di Formia ha avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.



Profondo il cordoglio espresso dal Comune di Mugnano del Cardinale. Con un messaggio pubblicato sui social, il sindaco, l'Amministrazione comunale e l'intera comunità hanno manifestato la propria vicinanza alla famiglia della vittima.



"Profondamente colpiti dalla tragica e prematura scomparsa di Andrea Daniele D'Ambrosio, esprimiamo il più sincero e sentito cordoglio ai familiari e a tutti i suoi cari. In questo momento di immenso dolore, l'intera comunità si stringe con commossa partecipazione attorno alla famiglia D'Ambrosio, condividendone il lutto e affidando il ricordo di Andrea alla memoria e all'affetto di quanti gli hanno voluto bene", si legge nel messaggio.