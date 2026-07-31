Dà fuoco al divano per cacciare i genitori da casa

le due vittime sono state costrette ad allontanarsi dalla propria abitazione e a trovare ospitalità altrove

Un 37enne di Procida è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Procida e coordinate dalla Procura di Napoli, avrebbero ricostruito una serie di comportamenti vessatori messi in atto dall’uomo nei confronti della madre e del padre dal ottobre 2024 fino al luglio 2026. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il 37enne avrebbe più volte minacciato e aggredito i genitori, arrivando anche a intimare loro di lasciare la propria abitazione.L’ultimo episodio contestato risale al 13 luglio scorso, quando l’uomo, dopo aver danneggiato un divano presente in casa, avrebbe tentato di appiccare il fuoco al mobile. A causa della situazione di paura e delle continue tensioni, le due vittime sarebbero state costrette ad allontanarsi dalla propria abitazione e a trovare ospitalità altrove.Il 37enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.