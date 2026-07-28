Crollano pietre, chiusa la Statale in Costiera

Sul posto sono intervenuti i tecnici e il personale di Anas, che stanno monitorando costantemente la situazione

Disagi alla circolazione lungo la Costiera Amalfitana a causa della caduta di pietrame sulla carreggiata. Dalla mattinata di oggi è stata disposta la chiusura temporanea della strada statale 163 "Amalfitana" nel territorio comunale di Vico Equense, per consentire lo svolgimento delle verifiche di sicurezza e scongiurare ulteriori rischi per gli automobilisti. Il tratto interessato dal provvedimento si trova al chilometro 9,700, in località Tordigliano, dove alcuni massi si sono staccati da un costone roccioso di proprietà privata, finendo sulla sede stradale.Su indicazione dei Vigili del Fuoco, la strada è stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura riguarda uno dei collegamenti principali tra la penisola sorrentina e Positano, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona, soprattutto in un periodo di intenso afflusso turistico.Sul posto sono intervenuti i tecnici e il personale di Anas, che stanno monitorando costantemente la situazione e coordinando le operazioni necessarie per consentire la riapertura della strada in condizioni di piena sicurezza.Prima di revocare il provvedimento sarà necessario completare tutti gli accertamenti sulla stabilità della parete rocciosa sovrastante la carreggiata, così da escludere il rischio di ulteriori distacchi.Anas ha fatto sapere che le attività di controllo e messa in sicurezza sono già in corso e che l'obiettivo è ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l'esito delle verifiche tecniche.