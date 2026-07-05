Crolla solaio nei Paesi Vesuviani

L'allarme è scattato immediatamente dopo il cedimento, facendo intervenire sul posto i Vigili del Fuoco

Paura nel cuore del centro storico di Ercolano, dove nella mattinata di oggi si è verificato il crollo del solaio di una palazzina in via Pugliano, al civico 117. Per un caso fortuito, il cedimento non ha provocato feriti: i residenti avevano infatti lasciato l'edificio pochi minuti prima del crollo, evitando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. L'allarme è scattato immediatamente dopo il cedimento, facendo intervenire sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad avviare i primi accertamenti tecnici.



A seguire da vicino l'emergenza è stata anche la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, che si è recata personalmente sul luogo dell'accaduto. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il primo cittadino ha spiegato che, dalle verifiche preliminari, il crollo sembrerebbe essere stato provocato da infiltrazioni d'acqua che, nel corso del tempo, avrebbero progressivamente compromesso la stabilità del solaio fino al cedimento.



Per garantire la sicurezza dei cittadini, è stata immediatamente disposta l'interdizione dell'area interessata e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato eseguito il sequestro della porzione dell'edificio coinvolta nel crollo. Le verifiche tecniche proseguiranno nelle prossime ore anche alla luce delle lesioni riscontrate sull'intero fabbricato, che impongono la massima cautela prima di qualsiasi eventuale rientro dei residenti.



Le autorità continueranno a monitorare la situazione per accertare le cause del cedimento e valutare le condizioni statiche dell'immobile, mentre resta alta l'attenzione sulla sicurezza degli edifici del centro storico.