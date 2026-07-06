Crolla costone in Costiera tra i bagnanti

Sul posto sono stati allertati i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile, impegnati nelle verifiche e nella messa in sicurezza dell’area

Momenti di forte apprensione sulla spiaggia del Pezzolo di Seiano, frazione di Vico Equense, dove si è verificato il crollo improvviso di un costone roccioso dalla montagna sovrastante. Il distacco ha provocato la caduta di massi e detriti sulla falesia sottostante, in un tratto di arenile frequentato da bagnanti e caratterizzato dalla presenza di ombrelloni e asciugamani. L’area interessata, secondo quanto si apprende, è vicina a una zona già soggetta a divieto di balneazione proprio per il rischio di dissesti e instabilità del versante.Il crollo ha generato panico tra le persone presenti in spiaggia, che si sono allontanate rapidamente per mettersi in sicurezza. Al momento non è chiaro se vi siano feriti o coinvolti, ma la situazione è costantemente monitorata dalle autorità.Sul posto sono stati allertati i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Protezione Civile, impegnati nelle verifiche e nella messa in sicurezza dell’area. Le operazioni sono finalizzate anche a valutare l’entità del dissesto e l’eventuale rischio di ulteriori cedimenti.Secondo le prime ipotesi, il fenomeno potrebbe essere stato favorito dalle condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, caratterizzate da piogge e raffiche di vento che avrebbero indebolito la struttura del costone. Si tratta, comunque, di una tipologia di evento non infrequente in aree particolarmente esposte al dissesto idrogeologico.L’episodio riporta alla memoria un analogo crollo avvenuto nella stessa zona in passato, senza conseguenze per le persone, ma che aveva già evidenziato la fragilità del territorio tra Seiano e la costiera sorrentina. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per accertare eventuali danni e garantire la sicurezza dell’area.