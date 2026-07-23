Corpo trovato in una vecchia chiesa

Le condizioni di instabilità dell'edificio hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Macabro ritrovamento nella mattinata di ieri a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, dove il corpo senza vita di un uomo, al momento non ancora identificato, è stato rinvenuto all'interno dell'ex Pio Monte della Misericordia. Secondo una prima ricostruzione, il cadavere si trovava sul soppalco della vecchia chiesa, in un'area dell'edificio particolarmente pericolante e di difficile accesso. A lanciare l'allarme è stato un uomo che frequenta abitualmente la struttura e che, notando il corpo immobile, ha richiesto l'intervento dei soccorsi.



Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Casamicciola Terme, coordinati dal comandante Maria Funiciello, che hanno eseguito i primi rilievi e disposto la messa in sicurezza dell'area.



Le condizioni di instabilità dell'edificio hanno reso necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno recuperato la salma permettendo così al medico legale di effettuare i primi accertamenti.



Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. La Procura ha aperto un'indagine per ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e chiarire le circostanze del decesso.



Il sostituto procuratore di turno ha disposto l'esame autoptico. Al momento, tra le ipotesi prese in considerazione, non si esclude che la morte possa essere avvenuta per cause naturali, ma saranno gli accertamenti medico-legali a fornire risposte definitive.