Corpo carbonizzato, è del giornalista Luca Esposito

l’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco e successivamente il corpo sarebbe stato dato alle fiamme

Un ritrovamento drammatico ha sconvolto la comunità di Eboli. Nella zona di Cioffi, area periferica del territorio comunale, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno di un terreno agricolo. Il cadavere, completamente carbonizzato, è stato scoperto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare un incendio che, in un primo momento, sembrava essere un semplice rogo di sterpaglie. L’intervento dei pompieri ha però assunto contorni ben diversi quando, una volta terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme, gli operatori si sono accorti della presenza del corpo tra la vegetazione bruciata. Immediatamente è scattato l’allarme e sono state avviate tutte le procedure investigative per fare luce su quanto accaduto.



Dai primi accertamenti condotti dagli investigatori sarebbe emerso che la vittima potrebbe essere Luca Esposito, giornalista classe 1973, collaboratore del quotidiano La Città e opinionista televisivo di Sportitalia.



L’ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella di un omicidio. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco e successivamente il corpo sarebbe stato dato alle fiamme, probabilmente nel tentativo di cancellare tracce utili alle indagini.



Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri e gli specialisti incaricati dei rilievi, impegnati nella raccolta di elementi e testimonianze per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e chiarire la dinamica dell’accaduto.



La notizia ha provocato forte sgomento nel mondo dell’informazione e nella comunità locale. Gli investigatori stanno ora lavorando per individuare il movente del possibile delitto e capire se dietro la morte del giornalista possa esserci una vicenda personale, professionale o un’altra pista ancora da approfondire.



Le indagini restano in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi dettagli fondamentali per ricostruire una vicenda che ha scosso l’intero territorio salernitano.