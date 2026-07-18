Ancora un incidente in Campania, c'è un'altra vittima

I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi tecnici, raccolto testimonianze e acquisito ogni elemento utile alle indagini

Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Fondovalle Sele, in Alta Irpinia. Il sinistro si è verificato nel territorio comunale di Caposele e ha provocato la morte di un uomo. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli. L'impatto è stato particolarmente violento e per uno dei conducenti non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e stabilire le cause che hanno portato allo scontro. I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi tecnici, raccolto testimonianze e acquisito ogni elemento utile alle indagini, mentre l'area interessata è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti.



L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità. La circolazione lungo la Fondovalle Sele, importante arteria che collega l'Irpinia con la provincia di Salerno, ha subito rallentamenti e disagi durante le operazioni delle forze dell'ordine.



Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per chiarire l'esatta sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.