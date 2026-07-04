Coppa di fidanzati ruba zaini alla Stazione Centrale

Al momento del fermo, entrambi erano ancora in possesso dello zaino appena sottratto

Un 29enne e una 36enne sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di furto aggravato all’interno della stazione di Napoli Centrale. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer Campania, dopo la segnalazione del furto di uno zaino ai danni di una turista all’interno della food hall dello scalo ferroviario.



Grazie a un’immediata attività investigativa e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, gli agenti sono riusciti a ricostruire rapidamente i movimenti dei sospettati. I due sono stati rintracciati e bloccati nei pressi di Porta Nolana poco dopo il fatto. Al momento del fermo, entrambi erano ancora in possesso dello zaino appena sottratto, poi restituito alla legittima proprietaria.