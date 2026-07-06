Controllore della Circumvesuviana ferito a spalla e volto

Determinante, secondo la ricostruzione, è stato l'intervento di una guardia particolare giurata presente nella stazione

Nuovo episodio di violenza ai danni del personale del trasporto pubblico in Campania. Un operatore dell'EAV è stato aggredito mentre era in servizio nella stazione della Circumvesuviana di Napoli Piazza Garibaldi. L'episodio, avvenuto lo scorso 2 luglio, è stato denunciato dal sindacato Orsa Autoferro-Tpl Campania. Secondo quanto riferito dall'organizzazione sindacale, il dipendente, impegnato nelle mansioni di controllore, sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto durante l'orario di lavoro. Nell'aggressione ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra e diverse escoriazioni al volto.Determinante, secondo la ricostruzione, è stato l'intervento di una guardia particolare giurata presente nella stazione, che è riuscita a bloccare l'aggressore e a impedire che la situazione degenerasse ulteriormente.L'operatore è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.Oltre a denunciare l'episodio, il sindacato punta il dito contro la gestione della vicenda da parte dell'azienda, parlando di "silenzio" e di "totale assenza di supporto" nei confronti del lavoratore.In una nota, Orsa Autoferro-Tpl Campania sostiene che l'EAV non avrebbe diffuso alcuna comunicazione ufficiale sull'accaduto e che al dipendente non sarebbe giunta alcuna manifestazione di solidarietà da parte dei vertici aziendali. Il sindacato afferma inoltre che il lavoratore non sarebbe stato accompagnato a sporgere denuncia presso gli uffici della Polizia Ferroviaria né assistito nel raggiungere il pronto soccorso, dove si sarebbe recato autonomamente.Le dichiarazioni del sindacato rappresentano la propria posizione sulla vicenda. Al momento non risultano repliche ufficiali da parte dell'EAV in merito alle contestazioni sollevate. L'episodio riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza del personale impiegato nel trasporto pubblico e delle tutele previste per gli operatori che quotidianamente lavorano a contatto con l'utenza.