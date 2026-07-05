Controlli a tappeto, uno su tre aveva precedenti

I servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle attività di presidio e monitoraggio del territorio

Nelle ultime 48 ore è stato intensificato il dispositivo di controllo del territorio nei Quartieri Spagnoli di Napoli, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura. Le attività, svolte dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme ai Commissariati Dante e Montecalvario, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno interessato diverse aree del centro storico cittadino, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e prevenire situazioni di illegalità diffusa.



Nel corso delle verifiche sono state identificate complessivamente 568 persone, tra le quali 138 risultate con precedenti di polizia. Controllati inoltre 152 veicoli, quattro dei quali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.



Le operazioni hanno portato anche alla contestazione di 18 violazioni del Codice della Strada, a conferma dell’attenzione rivolta al rispetto delle norme sulla circolazione e alla sicurezza urbana. I servizi di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle attività di presidio e monitoraggio del territorio disposte dalla Questura.