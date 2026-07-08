Conclusi i lavori della sede Eav, via ai nuovi treni

l'obiettivo è rendere il servizio più efficiente, sicuro e moderno per i territori attraversati

Si conclude il percorso di ammodernamento della linea ferroviaria EaV Cancello-Benevento, interessata da interventi finanziati attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per celebrare il completamento dei lavori e illustrare i risultati raggiunti, Ente Autonomo Volturno ha organizzato una visita istituzionale a bordo di un treno dedicato. L'iniziativa è in programma domani e coinvolgerà i sindaci dei Comuni attraversati dalla tratta ferroviaria, insieme ai rappresentanti delle istituzioni regionali. L'obiettivo è presentare gli interventi realizzati e condividere con gli amministratori locali le prospettive legate al potenziamento del collegamento ferroviario.



Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 presso la stazione EaV di Benevento Appia. La partenza del convoglio istituzionale è fissata alle 10, con arrivo previsto alla stazione di Cervinara alle 10.45, dove si svolgerà la visita lungo la tratta oggetto degli interventi di riqualificazione.



Per consentire ai partecipanti di rientrare a Benevento al termine dell'appuntamento, sarà disponibile un treno dedicato di ritorno. Il convoglio partirà dalla stazione di Cervinara alle 11 e raggiungerà Benevento Appia alle 11.45.



L'intervento sulla linea Cancello-Benevento rientra nel programma di investimenti destinati al miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria regionale, con l'obiettivo di rendere il servizio più efficiente, sicuro e moderno per i territori attraversati.