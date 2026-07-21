Commerciante ferito con 15 coltellate, arrestati in sette

Gli investigatori ritengono di aver individuato sia il presunto autore materiale delle coltellate sia gli altri soggetti che avrebbero preso parte all'aggressione

Svolta nelle indagini sulla violenta rissa avvenuta nella notte del 30 maggio in via Vittorio Veneto, a Torre del Greco, durante la quale un commerciante di 39 anni rimase gravemente ferito da numerose coltellate. I Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Torre del Greco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di sette persone, accusate a vario titolo di rissa aggravata e tentato omicidio per futili motivi.



Sei degli indagati sono stati condotti in carcere, mentre il settimo, proprio il commerciante rimasto ferito durante la rissa, è stato posto agli arresti domiciliari.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quella notte i protagonisti della lite, presumibilmente anche sotto l'effetto dell'alcol e di sostanze stupefacenti, avrebbero dato vita a una violenta rissa culminata con il ferimento del 39enne, colpito con oltre quindici coltellate al tronco, al collo e in altre parti del corpo.



L'uomo fu trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove venne sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza prima del successivo trasferimento all'Ospedale del Mare di Napoli.



Le indagini dei Carabinieri si sono basate anche sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, che hanno consentito di ricostruire le diverse fasi della rissa e di identificare i presunti partecipanti.



Gli investigatori ritengono di aver individuato sia il presunto autore materiale delle coltellate sia gli altri soggetti che avrebbero preso parte all'aggressione, colpendo la vittima con calci e contribuendo a immobilizzarla durante il ferimento.



Per il commerciante accoltellato, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari ritenendo, sulla base degli elementi raccolti nella fase investigativa, che sarebbe stato lui a innescare la fase più violenta della rissa.



Le accuse dovranno ora essere vagliate nel corso del procedimento giudiziario e la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.