Coma etilico in discoteca, 7 minori ricoverati

I sanitari hanno prestato le prime cure ai giovani direttamente sul posto prima di trasferirli in ospedale

Notte di paura a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, dove sette giovani, alcuni dei quali minorenni, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale "Anna Rizzoli" dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca particolarmente affollata. L'allarme è scattato poco dopo le 2.30, quando il primo ragazzo si è improvvisamente sentito male nei pressi del bar del locale. Il personale della discoteca lo ha immediatamente accompagnato all'esterno, mentre venivano richiesti i soccorsi.



Nel giro di meno di un'ora la situazione è peggiorata rapidamente. Altri sei giovani hanno accusato malori, alcuni dei quali hanno perso conoscenza, facendo scattare un intervento straordinario delle forze dell'ordine e del personale sanitario.



Sul posto era già presente una pattuglia del Commissariato di Ischia della Polizia di Stato impegnata in un controllo. Resisi conto della gravità della situazione e del numero crescente di ragazzi privi di sensi, gli agenti hanno disposto l'immediata sospensione della musica e l'evacuazione della discoteca, così da consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.



Per fronteggiare l'emergenza sono state mobilitate tutte e tre le ambulanze disponibili sull'isola d'Ischia. I sanitari hanno prestato le prime cure ai giovani direttamente sul posto prima di trasferirli all'ospedale Rizzoli, dove sono stati ricoverati per ulteriori accertamenti.



Secondo quanto emerso dai primi riscontri medici, tre dei sette ragazzi avrebbero riportato un coma etilico, mentre per gli altri quattro l'ipotesi prevalente è quella di un colpo di calore, probabilmente favorito dalle elevate temperature, dall'alto tasso di umidità e dalle condizioni climatiche all'interno del locale.



Fortunatamente nessuno dei giovani sarebbe in pericolo di vita. Tutti restano comunque ricoverati in osservazione, mentre il personale sanitario continua a monitorarne le condizioni cliniche.



Nel frattempo sono stati avviati gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto. Tra gli aspetti sui quali si concentrano le verifiche vi è anche l'effettiva presenza di persone all'interno della discoteca.



Secondo alcune testimonianze raccolte nelle ore successive all'episodio, nel locale sarebbero state presenti diverse centinaia di partecipanti, nonostante la capienza autorizzata risulterebbe essere di circa 150 persone. Un'eventuale conferma di questa circostanza potrebbe aprire nuovi scenari sotto il profilo amministrativo.



Le autorità competenti stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza e delle autorizzazioni previste per l'attività. Qualora dovessero emergere irregolarità, come il superamento della capienza consentita o altre violazioni, potrebbero essere adottati provvedimenti nei confronti del gestore della discoteca.



L'episodio riporta l'attenzione sull'importanza dei controlli nei locali di intrattenimento, soprattutto durante la stagione estiva, quando il grande afflusso di giovani, le alte temperature e il consumo di alcol possono aumentare significativamente i rischi per la salute e la sicurezza degli avventori.