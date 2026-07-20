Accoltella la compagna per gelosia nel Vesuviano

La 25enne è stata soccorsa dopo l'allarme lanciato dai familiari, che hanno immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine

Un appartamento devastato, una giovane madre ferita e due bambine sotto shock. È lo scenario che i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco si sono trovati davanti intervenendo in un'abitazione per una violenta aggressione avvenuta tra le mura domestiche. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, protagonista della vicenda è una coppia composta da una donna di 25 anni e dal compagno 34enne. All'origine dell'episodio ci sarebbe una gelosia ossessiva dell'uomo, che da tempo avrebbe alimentato continui litigi e tensioni all'interno della famiglia, spesso consumati anche davanti alle due figlie della coppia.Questa volta la situazione è degenerata. Dalle minacce verbali si è passati alla violenza fisica: il 34enne, in preda a un forte stato di rabbia, avrebbe distrutto parte dell'arredamento dell'appartamento, mandando in frantumi mobili, vetri e suppellettili, per poi aggredire la compagna.Nel corso della lite l'uomo avrebbe impugnato un coltello, colpendo la donna all'addome e provocandole una ferita. La 25enne è stata soccorsa dopo l'allarme lanciato dai familiari, che hanno immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.I Carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto, riuscendo a disarmare e bloccare l'aggressore prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Le due bambine presenti nell'abitazione hanno assistito ai momenti di violenza e sono state trovate in forte stato di paura.Al termine delle operazioni, il 34enne è stato arrestato, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio l'accaduto e definire tutte le responsabilità. La donna, ferita durante l'aggressione, è stata affidata alle cure dei sanitari.