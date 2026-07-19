Corpo carbonizzato scoperto in un terreno

Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un intervento dei Vigili del Fuoco, inizialmente chiamati a domare un incendio

Macabra scoperta nella frazione di Cioffi, alla periferia di Eboli, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto completamente carbonizzato all'interno di un terreno agricolo. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un intervento dei Vigili del Fuoco, inizialmente chiamati a domare un incendio di sterpaglie. Quello che sembrava un normale rogo ha però assunto contorni ben più drammatici quando, una volta spente le fiamme, i pompieri hanno scoperto il cadavere dell'uomo.



Immediato l'allarme alle forze dell'ordine, che hanno raggiunto il luogo del ritrovamento per avviare gli accertamenti. L'area è stata messa in sicurezza e sottoposta ai rilievi degli investigatori, chiamati a ricostruire le circostanze della morte e a identificare la vittima.



Al momento non sono state rese note le generalità dell'uomo né le cause del decesso. Gli inquirenti stanno valutando ogni possibile ipotesi, senza escludere alcuna pista, mentre saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini a chiarire se il corpo fosse già presente nel terreno prima dell'incendio o se il rogo sia collegato direttamente alla morte.



Le investigazioni sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a fare luce sulla vicenda.