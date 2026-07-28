Circumvesuviana, servizio ridotto per lavori

Per limitare i disagi ai viaggiatori, EAV ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi

Nuovi disagi in vista per i pendolari e per chi si sposta lungo la linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. L'Ente Autonomo Volturno (EAV) ha annunciato alcune modifiche temporanee al servizio ferroviario per consentire l'esecuzione di lavori infrastrutturali nella stazione di Meta. Gli interventi riguardano il posizionamento di un nuovo deviatoio, un'opera necessaria per l'ammodernamento della rete ferroviaria. Per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, alcuni collegamenti subiranno limitazioni nelle serate e nelle prime ore del mattino.Nel dettaglio, martedì 28 luglio i treni in partenza da Napoli alle 21:53 e alle 22:11 non raggiungeranno il capolinea di Sorrento, ma termineranno la loro corsa alla stazione di Vico Equense.Le modifiche proseguiranno anche nella giornata di mercoledì 29 luglio. I primi due convogli diretti verso Napoli, previsti in partenza da Sorrento alle 5:44 e alle 6:04, avranno infatti origine dalla stazione di Vico Equense, senza effettuare il tratto iniziale della linea.Per limitare i disagi ai viaggiatori, EAV ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi che collegherà Vico Equense e Sorrento in entrambe le direzioni, garantendo così la continuità del servizio durante l'interruzione ferroviaria.L'azienda invita tutti i passeggeri a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee e a consultare il sito ufficiale di EAV per conoscere gli orari aggiornati dei bus sostitutivi e i punti di fermata previsti.I lavori rientrano nel programma di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, finalizzato a migliorare l'affidabilità e la sicurezza della linea Circumvesuviana, una delle tratte più utilizzate dell'area metropolitana di Napoli.