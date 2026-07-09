Circumvesuviana, arriva la scorta della polizia per i viaggiatori

l'elevata affluenza di passeggeri ha reso necessario intensificare le attività di controllo

Più controlli e maggiore sicurezza a bordo dei treni della Circumvesuviana. Da questa mattina la Polizia di Stato ha attivato un servizio di scorta ferroviaria lungo la tratta Napoli–Pompei–Sorrento, una delle linee regionali più frequentate della Campania, soprattutto durante il periodo estivo. L'iniziativa prevede la presenza a bordo dei convogli di agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, impiegati sia in uniforme che in abiti civili. L'obiettivo è rafforzare il presidio di sicurezza sui treni, garantendo una maggiore tutela ai viaggiatori e al personale ferroviario che ogni giorno opera lungo la linea.



Il collegamento tra Napoli, Pompei e Sorrento rappresenta una delle principali direttrici del trasporto regionale, utilizzata quotidianamente da migliaia di pendolari e, nei mesi estivi, da un numero ancora più elevato di turisti diretti verso gli scavi archeologici, la costiera sorrentina e le altre località del territorio.



Proprio l'elevata affluenza di passeggeri ha reso necessario intensificare le attività di controllo. Gli agenti saranno impegnati nel monitoraggio dei convogli, nell'identificazione dei viaggiatori quando necessario e nella prevenzione di reati e comportamenti che possano compromettere la sicurezza o il regolare svolgimento del servizio.



Il dispositivo sarà operativo con cadenza settimanale per tutta la stagione estiva e si inserisce in un più ampio piano di vigilanza predisposto dalla Polizia Ferroviaria per incrementare la sicurezza nel trasporto pubblico.



Le nuove scorte ferroviarie vanno ad affiancare i servizi già attivi sui treni a lunga percorrenza, sui convogli regionali, sulle linee metropolitane e sui collegamenti dell'alta velocità, con l'obiettivo di assicurare un controllo sempre più capillare della rete ferroviaria e offrire ai cittadini un viaggio più sicuro e sereno.