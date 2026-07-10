Ciclista muore investito sulla Circumvallazione

A seguito dell'impatto, l'uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Drammatico incidente nella mattinata di oggi lungo la Circumvallazione Esterna, nel tratto compreso tra Mugnano e Melito, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'automobile mentre attraversava la carreggiata con la propria bicicletta. L'incidente si è verificato nei pressi di un distributore di carburante Tamoil. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, il 62enne, residente a Napoli, stava attraversando la strada utilizzando le strisce pedonali e conducendo la bicicletta quando è stato travolto da una Renault Clio in transito.



L'urto è stato particolarmente violento. A seguito dell'impatto, l'uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarlo dalle lamiere.



Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate.



Per consentire i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento sono intervenuti i carabinieri della compagnia territorialmente competente, mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno regolato la viabilità e gestito il traffico durante tutte le operazioni di soccorso.



L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione. La Circumvallazione Esterna è rimasta chiusa per circa due ore in direzione Napoli, provocando lunghe code e forti rallentamenti tra Mugnano e Melito, con disagi per centinaia di automobilisti.



Le indagini sono ora concentrate sull'accertamento delle cause che hanno portato al tragico investimento. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per chiarire ogni fase dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.



L'ennesimo incidente mortale riporta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale lungo la Circumvallazione Esterna, arteria ad alta percorrenza dove, negli anni, si sono verificati numerosi sinistri anche con conseguenze drammatiche.