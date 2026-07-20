Chiude il famoso ristorante di pesce di Peppe Di Napoli

Nonostante il tono malinconico del messaggio, il finale del video lascia però aperta la porta a un nuovo progetto

Un annuncio inaspettato ha sorpreso i tantissimi fan di Peppe Di Napoli, il pescivendolo e ristoratore diventato celebre sui social grazie ai suoi video e alla sua attività a Pianura. Attraverso un emozionante filmato pubblicato sulle proprie piattaforme digitali, ha comunicato la decisione di chiudere il ristorante e la pescheria che negli anni sono diventati un punto di riferimento per clienti e appassionati provenienti da tutta Italia.Nel video, dal sapore nostalgico, scorrono le immagini che raccontano la storia della sua attività: le giornate trascorse dietro il banco del pesce, i momenti condivisi con i clienti, gli incontri con artisti, personaggi dello spettacolo e volti noti che hanno fatto visita al locale per assaggiare le sue specialità.Con evidente commozione, Peppe Di Napoli ha spiegato quanto sia stata difficile la decisione. «Ogni angolo di questo posto custodisce un ricordo, un sorriso, un abbraccio. Per questo motivo prendere questa decisione è stato molto difficile, più di quanto possiate immaginare. Ma nella vita arriva sempre un momento in cui bisogna fermarsi, guardarsi indietro e trovare il coraggio di chiudere il capitolo. Non perché si voglia dimenticare quello che è stato, ma perché alcune scelte, per quanto difficili, diventano inevitabili», ha dichiarato.Parole che hanno subito fatto pensare a un addio definitivo a quella che, negli ultimi anni, era diventata una delle realtà più conosciute della ristorazione popolare napoletana. Il locale di Pianura, grazie anche alla popolarità conquistata sul web, aveva attirato migliaia di visitatori, trasformandosi in una meta per curiosi, turisti e appassionati di cucina di mare.Nonostante il tono malinconico del messaggio, il finale del video lascia però aperta la porta a un nuovo progetto. «Ma le pagine più belle devono ancora essere scritte... ci vediamo presto», conclude Peppe Di Napoli, alimentando le speranze dei suoi follower su un possibile ritorno con una nuova iniziativa.Al momento non sono stati resi noti i motivi che hanno portato alla scelta di interrompere l'attività né le tempistiche della chiusura definitiva. Resta quindi il massimo riserbo sul futuro del noto ristoratore, che con il suo stile spontaneo e la sua presenza sui social è riuscito a trasformare una semplice pescheria di quartiere in un fenomeno seguito da milioni di persone.