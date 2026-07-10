Cede il soffitto dell'ospedale, paura nel reparto di Medicina

in corso tutti gli accertamenti necessari per comprendere le cause che hanno determinato il distacco

Momenti di apprensione all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove si è verificato il cedimento di una porzione del soffitto all'interno del reparto di Medicina. L'episodio ha reso necessario l'immediato intervento dei vigili del fuoco e l'adozione di misure precauzionali per garantire la sicurezza di pazienti, personale sanitario e visitatori. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Eboli, che hanno effettuato un accurato sopralluogo tecnico per verificare le condizioni strutturali dell'area interessata dal crollo e valutare l'eventuale presenza di ulteriori criticità.



Al termine delle verifiche è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura di una parte del reparto. Il provvedimento riguarda il corridoio del reparto di Medicina e la vicina scala di emergenza, temporaneamente interdetti all'accesso fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza.



La decisione è stata assunta per evitare qualsiasi rischio durante le operazioni tecniche e consentire ai professionisti incaricati di lavorare in condizioni di massima sicurezza, limitando al tempo stesso eventuali disagi per l'attività ospedaliera.



Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, il cedimento non avrebbe provocato feriti. Restano tuttavia in corso tutti gli accertamenti necessari per comprendere le cause che hanno determinato il distacco del soffitto e verificare lo stato complessivo della struttura.



Nei prossimi giorni i tecnici procederanno con ulteriori controlli e con gli interventi di ripristino, al termine dei quali sarà possibile stabilire quando le aree interessate potranno essere nuovamente utilizzate.



L'episodio riporta l'attenzione sulle condizioni di manutenzione degli edifici sanitari e sull'importanza di interventi tempestivi per garantire la piena sicurezza degli ambienti destinati all'assistenza dei pazienti e al lavoro del personale ospedaliero.