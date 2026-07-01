Castello delle Cerimonie, i dipendenti davanti alla Prefettura

il complesso ricettivo è stato recentemente acquisito al patrimonio del Comune di Sant'Antonio Abate

Si è svolto in Prefettura a Napoli un incontro tra il prefetto e una delegazione dei lavoratori della società che gestisce Il Castello delle Cerimonie, il complesso ricettivo recentemente acquisito al patrimonio del Comune di Sant'Antonio Abate. La riunione è stata convocata dopo il presidio pacifico organizzato in mattinata dai dipendenti davanti alla sede della Prefettura, preoccupati per le ricadute occupazionali legate alla vicenda. Nel corso del confronto, il prefetto Michele di Bari ha ribadito l'impegno delle istituzioni nel seguire con attenzione la situazione, sottolineando la necessità di tutelare i posti di lavoro e le famiglie coinvolte.



Per affrontare la crisi è stata confermata l'istituzione di un tavolo permanente, al quale prenderanno parte tutti gli enti competenti, con l'obiettivo di monitorare l'evoluzione della vicenda e individuare soluzioni condivise.



Al termine dell'incontro, le parti hanno espresso la volontà di proseguire il confronto attraverso un dialogo costante, ritenuto fondamentale per gestire una fase di transizione particolarmente delicata sotto il profilo occupazionale.