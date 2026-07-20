Carmine muore a 27 anni nel parcheggio della discoteca

La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, che dovrà stabilire con maggiore precisione le cause della morte

Tragedia nella notte al Rama Beach di Varcaturo, dove un giovane di 27 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore. La vittima è Carmine Saccone, residente a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, molto conosciuto nella sua comunità. Secondo le prime ricostruzioni, il 27enne si trovava nel parcheggio della nota struttura balneare insieme ad alcuni amici, anche loro provenienti dal Casertano, al termine di una serata trascorsa all’insegna del divertimento. Improvvisamente, per cause ancora da chiarire, il ragazzo si è accasciato a terra davanti agli occhi dei presenti, facendo scattare immediatamente l’allarme.I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 4 del mattino. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: il cuore del giovane ha smesso di battere e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.La notizia ha lasciato sgomenti gli amici e l’intera comunità di Santa Maria a Vico, dove in queste ore si è diffuso un profondo sentimento di dolore per la prematura scomparsa del 27enne. Una notte che doveva essere di festa si è trasformata improvvisamente in una tragedia.Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. I carabinieri, intervenuti presso il Rama Beach, stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e ricostruendo ogni fase della serata per chiarire cosa sia accaduto negli istanti precedenti al malore.La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, che dovrà stabilire con maggiore precisione le cause della morte. Gli esami serviranno a capire se il decesso sia stato provocato da una patologia improvvisa, da condizioni di salute già compromesse o da eventuali altri fattori.Gli investigatori stanno inoltre verificando tutti gli elementi utili, compreso il possibile consumo di alcolici nelle ore precedenti e ogni circostanza che possa aver contribuito alla tragedia. Al momento, comunque, non risultano ipotesi definitive sulle cause del decesso, in attesa degli esiti degli accertamenti medico-legali.