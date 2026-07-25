Carabiniere preso a coltellate

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio ogni fase dell'aggressione e chiarire il quadro delle responsabilità

Momenti di alta tensione nella notte a Scordia, in provincia di Catania, dove un intervento dei Carabinieri per soccorrere un giovane in difficoltà si è trasformato improvvisamente in una violenta aggressione. Un militare dell'Arma è stato infatti raggiunto da una coltellata all'addome mentre si trovava all'interno di un'abitazione insieme a un collega. Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato con una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112. A telefonare è stato un uomo di 30 anni, preoccupato per il fratello ventottenne che, stando al suo racconto, stava manifestando intenti suicidi. Ricevuta la segnalazione, una pattuglia dei Carabinieri si è recata immediatamente sul posto per gestire una situazione particolarmente delicata e cercare di riportare la calma.Una volta entrati nell'abitazione, però, lo scenario è cambiato nel giro di pochi istanti. Il ventottenne avrebbe improvvisamente impugnato un coltello e si sarebbe scagliato contro i due militari, colpendo uno di loro all'addome. L'aggressione ha richiesto un intervento immediato per evitare conseguenze ancora più gravi.Determinante si è rivelato il rapido arrivo di una seconda pattuglia dell'Arma, che ha consentito di immobilizzare il giovane e mettere in sicurezza l'intera area. L'uomo è stato bloccato senza ulteriori incidenti e, al termine delle procedure di rito, è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, che coordina le indagini sull'accaduto.Il carabiniere ferito è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e, secondo quanto reso noto dall'Arma, non è in pericolo di vita. La notizia ha immediatamente suscitato vicinanza e solidarietà all'interno dell'Istituzione.Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha contattato telefonicamente il militare ricoverato per esprimergli la propria vicinanza e rivolgergli un augurio di pronta guarigione. All'ospedale di Militello si sono inoltre recati il Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia", generale Ubaldo Del Monaco, e il Comandante Provinciale di Catania, colonnello Salvatore Altavilla, che hanno incontrato il militare ferito e il personale sanitario, manifestando il sostegno dell'intera Arma.L'episodio riporta l'attenzione sui rischi che quotidianamente affrontano le forze dell'ordine, chiamate a intervenire non solo in situazioni di criminalità, ma anche in casi di emergenza legati a fragilità personali e crisi psicologiche. Interventi che richiedono equilibrio, rapidità e grande professionalità, ma che possono trasformarsi in pochi istanti in scenari estremamente pericolosi.Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio ogni fase dell'aggressione e chiarire il quadro delle responsabilità. Nel frattempo, resta il sollievo per le condizioni del carabiniere ferito, che nonostante la violenza dell'attacco è fuori pericolo e sta proseguendo il percorso di cura.