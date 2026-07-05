Canadair guasto all'aeroporto, stop ai voli a Capodichino

Per oltre due ore lo scalo è rimasto chiuso ad arrivi e partenze

Disagi nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Napoli-Capodichino, dove un guasto tecnico a un Canadair ha provocato il blocco della pista e la sospensione temporanea delle operazioni di volo, con pesanti ripercussioni sul traffico aereo. L'inconveniente si è verificato intorno alle 17.30, quando il velivolo si è arrestato sulla pista a causa di un problema al carrello. L'episodio non ha provocato feriti né danni, ma ha reso necessario l'immediato stop alle operazioni di decollo e atterraggio per consentire l'intervento dei tecnici e la messa in sicurezza dell'area.



Per oltre due ore lo scalo è rimasto chiuso ad arrivi e partenze. Durante l'interruzione, numerosi voli diretti a Napoli sono stati dirottati verso aeroporti vicini, mentre alcune partenze sono state cancellate e altre hanno accumulato ritardi.



Solo dopo la rimozione del velivolo e il completamento delle verifiche di sicurezza, l'aeroporto è stato riaperto al traffico aereo. Le operazioni sono riprese da pochi minuti e si punta a ristabilire gradualmente la normale operatività dello scalo.



Al momento non è stato ancora reso noto il bilancio definitivo dei voli coinvolti tra cancellazioni, ritardi e dirottamenti, ma si prevede che, con la riapertura della pista, la situazione possa progressivamente tornare alla normalità nelle prossime ore.