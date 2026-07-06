Camionista salva colleghi coinvolti in un grave incidente

uno dei mezzi pesanti ha preso fuoco subito dopo l’impatto

Un grave incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi della galleria in prossimità dello svincolo di Contursi Terme in direzione nord, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma il tempestivo intervento di un volontario ha evitato conseguenze ancora più gravi. Protagonista dell’azione è Michele Di Mieri, storico volontario della Protezione Civile di Padula e camionista di professione, che si trovava a transitare poco dietro il luogo del sinistro. Accortosi immediatamente della situazione di pericolo, l’uomo è sceso dal proprio mezzo e si è diretto verso i veicoli coinvolti, intervenendo senza esitazione.



Secondo quanto ricostruito, uno dei mezzi pesanti coinvolti nell’incidente avrebbe preso fuoco subito dopo l’impatto. In quei momenti concitati, Di Mieri sarebbe riuscito prima a mettere in sicurezza gli occupanti del veicolo, aiutandoli a uscire dall’abitacolo, e successivamente a contenere le fiamme con gli strumenti a disposizione, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.



L’intervento si è rivelato decisivo per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, soprattutto considerando il rischio di propagazione dell’incendio in un tratto autostradale e all’interno di una galleria.



Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, insieme ai Carabinieri, alla Polizia Stradale e ai tecnici dell’ANAS, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto interessato.



I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario, mentre le condizioni dei coinvolti non risulterebbero al momento gravi, anche se sono stati effettuati tutti gli accertamenti clinici del caso.



L’episodio ha inevitabilmente richiamato l’attenzione anche sul tema della sicurezza lungo l’arteria autostradale A2 del Mediterraneo, una delle infrastrutture più trafficate del Mezzogiorno, dove il rapido intervento dei soccorritori e dei cittadini può risultare determinante nelle fasi immediatamente successive a un incidente.



Non è la prima volta che il territorio del Vallo di Diano e dell’area salernitana si trova coinvolto in emergenze di questo tipo. In passato, episodi simili avevano già visto la collaborazione tra cittadini, volontari e forze dell’ordine nella gestione di situazioni critiche.



In una nota separata, viene ricordato anche un recente intervento di recupero avvenuto a Sant'Arsenio, dove un esemplare di rapace era stato messo in salvo e affidato alle cure del C.R.A.S. di Napoli, a conferma del ruolo sempre più centrale della rete di volontariato e tutela ambientale sul territorio.



Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre proseguono le operazioni di rimozione dei mezzi e di ripristino della normale circolazione autostradale.