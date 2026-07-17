Camion cisterna perde la candeggina in autostrada

L'area è stata temporaneamente delimitata per consentire l'intervento in condizioni di sicurezza

Attimi di apprensione questa mattina lungo l'autostrada in direzione Napoli, dove un'autocisterna ha perso parte del carico di candeggina durante il viaggio. L'episodio si è verificato intorno alle 7 nei pressi dell'area di servizio Teano Ovest. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante, partito da Pescara e diretto a Napoli, avrebbe disperso sull'asfalto almeno dieci litri di candeggina. Ad accorgersi della perdita è stato lo stesso conducente, che ha immediatamente arrestato il veicolo all'interno della piazzola di sosta della stazione di servizio, evitando così conseguenze più gravi.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e coordinato le operazioni di travaso del liquido residuo su un'altra autocisterna messa a disposizione dalla stessa azienda proprietaria del mezzo.L'area è stata temporaneamente delimitata per consentire l'intervento in condizioni di sicurezza e, una volta concluse le operazioni, è stata regolarmente riaperta. Non si sono registrati disagi alla circolazione né conseguenze per gli automobilisti in transito.