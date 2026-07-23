Cameriere ruba portafogli a una festa di 18 anni e usa le carte

Tra le operazioni segnalate figuravano un rifornimento di carburante in un'area di servizio lungo la Tangenziale di Napoli e il pagamento del pedaggio autostradale

Avrebbe rubato il portafoglio a un invitato durante una festa di 18 anni e utilizzato poco dopo le carte di credito della vittima per pagare il pedaggio della Tangenziale di Napoli e un rifornimento di carburante. Per questo un 44enne di Pozzuoli è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, che sono riusciti a risalire al presunto responsabile attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte.L'episodio risale alla notte tra il 2 e il 3 luglio 2026, durante una festa di compleanno organizzata in una struttura ricettiva di Pozzuoli. La vittima, un giovane residente a Santa Maria a Vico, si è accorta della scomparsa del portafoglio soltanto al termine della serata.In un primo momento il ragazzo ha pensato di aver dimenticato il portafoglio a casa. Poco dopo, però, ha iniziato a ricevere sul cellulare le notifiche di alcuni pagamenti effettuati con le proprie carte di credito.Tra le operazioni segnalate figuravano un rifornimento di carburante in un'area di servizio lungo la Tangenziale di Napoli e il pagamento del pedaggio autostradale. Resosi conto del furto, il giovane ha immediatamente bloccato le carte e il mattino successivo ha presentato denuncia ai carabinieri.Nel portafoglio erano custoditi documenti personali, diverse carte di pagamento e circa 380 euro in contanti.Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio dove era stato effettuato il rifornimento, oltre ai dati relativi al transito del veicolo utilizzato per il pagamento del pedaggio.La vittima, visionando i filmati, avrebbe riconosciuto senza esitazione l'uomo ripreso dalle telecamere. Si trattava, secondo gli accertamenti, di uno dei camerieri che aveva prestato servizio durante la festa di compleanno.Determinante per l'identificazione è stato anche un breve video registrato durante la serata, nel quale compariva il 44enne. Gli ulteriori riscontri effettuati dai carabinieri hanno consentito di collegare anche l'automobile ripresa al distributore di carburante al veicolo intestato all'indagato.Sulla base degli elementi raccolti, il 44enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'intera sequenza dei fatti, dal furto del portafoglio fino all'utilizzo delle carte di pagamento sottratte.