Caldo, da domani i giorni peggiori con 5 gradi in più

La Protezione Civile invita la popolazione a seguire alcune precauzioni per ridurre i rischi legati alle alte temperature

La Campania si prepara a una nuova fase di forte caldo. Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità per "ondate di calore" valido dalle ore 12 di giovedì 30 luglio fino alle ore 12 di domenica 2 agosto. Secondo le previsioni, le temperature resteranno elevate e potranno superare di 4-5 gradi i valori medi del periodo. A rendere la situazione ancora più pesante sarà l'elevato tasso di umidità, che nelle ore notturne potrebbe raggiungere anche il 70-80% in presenza di scarsa ventilazione.La Protezione Civile invita la popolazione a seguire alcune precauzioni per ridurre i rischi legati alle alte temperature. È consigliato evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, non esporsi direttamente al sole e limitare le attività fisiche all'aperto.Raccomandata anche particolare prudenza negli spostamenti in automobile, soprattutto per i soggetti più vulnerabili. A prestare maggiore attenzione dovranno essere anziani, bambini, persone con patologie cardiache e tutti coloro che rientrano nelle fasce considerate a rischio.Tra le indicazioni fornite ci sono anche l'importanza di mantenere gli ambienti ben ventilati, bere molta acqua per evitare la disidratazione e non trascurare la tutela degli animali domestici durante le ore più calde.Le autorità locali sono state invitate a mantenere attive le procedure di assistenza e monitoraggio rivolte alle fasce fragili della popolazione.Per ulteriori informazioni sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute è possibile consultare il portale del Ministero della Salute dedicato all'emergenza caldo.