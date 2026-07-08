Cala i gioielli direttamente dal balcone dopo essere stata truffata

L'uomo ha raccolto la refurtiva e si è allontanato rapidamente a piedi

Ha creduto di parlare con un maresciallo dei carabinieri e, nel timore che il figlio fosse finito nei guai, ha consegnato tutti i suoi gioielli ai truffatori. La vicenda, che ha avuto come vittima un'anziana di 80 anni residente a Fasano, in provincia di Brindisi, si è però conclusa con un lieto fine grazie alle indagini dei carabinieri, che sono riusciti a individuare il presunto responsabile, recuperare l'intera refurtiva e restituirla alla legittima proprietaria. Per la vicenda è stato denunciato in stato di libertà un 23enne di origine tunisina, residente a Fasano, ritenuto il presunto autore della truffa aggravata. L'attività investigativa è stata condotta dai militari della Compagnia e della Stazione dei carabinieri, che hanno ricostruito ogni fase del raggiro.



Secondo quanto emerso, tutto è iniziato con una telefonata arrivata sull'utenza fissa dell'anziana. Dall'altro capo della cornetta un uomo si è presentato come un maresciallo dei carabinieri, riferendo alla donna che il figlio era stato arrestato. Pochi istanti dopo la conversazione è stata passata a un presunto familiare che, tra pianti e richieste d'aiuto, l'ha implorata di fare il possibile per risolvere la situazione.



Ripresa la telefonata, il falso militare ha spiegato che sarebbe stato necessario consegnare denaro e preziosi a un collega in abiti civili che di lì a poco avrebbe raggiunto l'abitazione. Per evitare che la vittima potesse riflettere, contattare i familiari o chiedere aiuto, i truffatori l'hanno trattenuta al telefono per tutto il tempo, esercitando una forte pressione psicologica.



Pochi minuti dopo il complice si è presentato sotto casa dell'80enne. Convinta della veridicità della storia raccontata al telefono, la donna non lo ha fatto entrare nell'abitazione, ma ha comunque consegnato i propri gioielli calandoli direttamente dal balcone. L'uomo ha raccolto la refurtiva e si è allontanato rapidamente a piedi.



Resasi conto di essere stata vittima di una truffa, l'anziana ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Le indagini sono partite immediatamente attraverso l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Fondamentale si è rivelata anche la collaborazione dei familiari della vittima, che hanno fornito elementi utili a ricostruire gli spostamenti del sospettato.



Gli accertamenti hanno consentito di identificare il presunto responsabile in un 23enne residente a Fasano. Nel corso della successiva perquisizione i militari hanno recuperato l'intera refurtiva, costituita da monili in oro e argento sottratti all'anziana, che sono stati successivamente restituiti alla proprietaria.