Cade dal monopattino, bimba di 8 anni grave al Santobono

L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118

Una giornata di gioco si è trasformata in un grave incidente domestico a Celle di Bulgheria, nel Salernitano, dove una bambina di 8 anni è rimasta seriamente ferita dopo una caduta dal monopattino. La piccola si trova ora ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli, dove è stata trasferita d'urgenza per ricevere cure specialistiche. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si è verificato nel giardino dell'abitazione di famiglia. La bambina stava utilizzando il monopattino quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente a terra e riportando lesioni particolarmente gravi.L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure prima di trasportare la piccola all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania.Gli esami eseguiti nel presidio ospedaliero hanno evidenziato una seria lesione alla trachea, rendendo necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione. I medici hanno provveduto a intubare la bambina per stabilizzare il quadro clinico e garantire il supporto respiratorio.Considerata la complessità delle lesioni e la necessità di un trattamento altamente specialistico, è stato quindi disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica.La bambina è stata affidata all'équipe del nosocomio partenopeo, dove continua a essere monitorata. Le sue condizioni vengono definite serie e la prognosi resta riservata.Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta.