Bus contromano finisce contro le auto in sosta

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno provveduto a effettuare i rilievi

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri dove un autobus della linea R6 gestita da Azienda Napoletana Mobilità (ANM) è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella zona di Soccavo. Secondo quanto comunicato dalla stessa ANM in una nota ufficiale, intorno alle 15:20 il mezzo avrebbe imboccato una strada contromano, andando successivamente a urtare alcune automobili parcheggiate lungo la carreggiata. Nonostante l'impatto, tutti i passeggeri presenti a bordo del bus sono rimasti illesi e non si sono registrati feriti tra i viaggiatori.Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno provveduto a effettuare i rilievi e ad avviare gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.L'autista del mezzo è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti sanitari previsti in casi di questo tipo. Secondo quanto riferito dall'azienda di trasporto, gli esami effettuati hanno dato esito negativo.ANM ha inoltre annunciato l'istituzione di una commissione interna con il compito di fare piena luce sull'accaduto, verificare le cause che hanno portato il conducente a imboccare la strada nel senso di marcia opposto e accertare eventuali responsabilità.L'azienda ha assicurato che saranno svolti tutti gli approfondimenti necessari per ricostruire l'esatta sequenza dei fatti e valutare l'adozione di eventuali provvedimenti sulla base delle risultanze dell'indagine interna.