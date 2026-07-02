Brucia tir che trasporta elettrodomestici

Per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica della carreggiata, il traffico nel tratto interessato ha subito rallentamenti

Un violento incendio ha coinvolto nel pomeriggio un autocarro lungo la viabilità all'altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Il mezzo pesante, adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme, rendendo necessario l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco.Le squadre del Comando Provinciale di Salerno, partite dalla sede centrale, hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. A supporto delle operazioni sono intervenute anche due autobotti, una delle quali proveniente dal distaccamento di Eboli, oltre a un carro schiuma impiegato per fronteggiare incendi di particolare intensità.Fortunatamente non si registrano feriti. Per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica della carreggiata, il traffico nel tratto interessato ha subito rallentamenti e limitazioni temporanee. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.