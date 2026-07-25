Brucia azienda per i rifiuti, nuovo allarme ambientale

Le fiamme hanno interessato circa sette cassoni contenenti rifiuti differenziati, alimentando il rogo e rendendo più complesse le operazioni di spegnimento

Momenti di apprensione nella serata di ieri a Sparanise, in provincia di Caserta, dove un vasto incendio ha interessato un’azienda impegnata nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti. L’allarme è scattato intorno alle ore 20:30, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’area aziendale. In pochi minuti una grande colonna di fumo nero si è alzata in cielo, rendendosi visibile anche a distanza e creando preoccupazione tra i residenti della zona.Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Per fronteggiare il rogo sono state impiegate una squadra della sede centrale del Comando e una proveniente dal distaccamento di Teano, supportate da due autobotti inviate dalla sede centrale.Le fiamme hanno interessato circa sette cassoni contenenti rifiuti differenziati, alimentando il rogo e rendendo più complesse le operazioni di spegnimento. Il principale obiettivo dei soccorritori è stato quello di circoscrivere l’incendio e impedire che potesse estendersi alle strutture vicine.Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso infatti di evitare che il fuoco raggiungesse un capannone adiacente, all’interno del quale erano presenti altri materiali e rifiuti, scongiurando così conseguenze potenzialmente più gravi.Le operazioni si sono concluse soltanto nella notte, intorno alle ore 2:09, dopo diverse ore di lavoro da parte delle squadre impegnate sul posto.Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire l’eventuale origine del rogo e verificare se possano esserci responsabilità o anomalie nella gestione dell’area interessata. Nel frattempo l’impianto resta sotto attenzione per le verifiche necessarie sulle conseguenze ambientali legate alla combustione dei materiali.