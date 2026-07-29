Brucia abitazione, uomo carbonizzato

L'incendio sarebbe stato provocato, con ogni probabilità, da una sigaretta lasciata accesa

Tragedia nella zona di Capodimonte, a Napoli, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita in seguito a un incendio divampato all'interno della sua abitazione in via Siro Solazzi. L'allarme è scattato nella mattinata di ieri, poco prima delle 9:30, quando sono arrivate le segnalazioni per un rogo in un appartamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Una volta entrati nell'abitazione, i poliziotti del Commissariato Arenella hanno trovato il corpo senza vita del 75enne, completamente carbonizzato. L'uomo, secondo quanto emerso, aveva difficoltà di deambulazione, circostanza che potrebbe aver reso più complicato un eventuale tentativo di fuga dalle fiamme.I Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare l'incendio e successivamente hanno effettuato le verifiche necessarie per stabilire le cause del rogo. Dai primi accertamenti è stata esclusa l'ipotesi dolosa.L'incendio sarebbe stato provocato, con ogni probabilità, da una sigaretta lasciata accesa che avrebbe innescato le fiamme all'interno dell'appartamento.Le autorità proseguono comunque gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e chiarire ogni dettaglio della tragedia.