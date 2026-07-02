Bomba d'acqua su Napoli e provincia: crolli, allagamenti e stato di emergenza

Anche interruzioni alla viabilità e problemi alla rete elettrica

Il violento maltempo che sta interessando la Campania ha provocato pesanti disagi soprattutto nell'area flegrea, dove una vera e propria bomba d'acqua ha trasformato in pochi minuti strade e piazze in fiumi, causando allagamenti, interruzioni alla viabilità e problemi alla rete elettrica.

L'emergenza ha spinto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a convocare d'urgenza il Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, l'assessora regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, i sindaci di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, oltre ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'ordine, dell'Asl Napoli 2 Nord, del 118 e di E-Distribuzione. Tra le criticità segnalate anche la chiusura di via Madonna del Pantano, a Giugliano, completamente allagata, mentre a Bacoli i Vigili del Fuoco stanno intervenendo per numerose richieste di soccorso legate all'allagamento di seminterrati e piani bassi.



I disagi hanno interessato anche Quarto, dove il centro commerciale Quarto Nuovo è stato invaso dall'acqua, con allagamenti che hanno interessato alcune aree della struttura.



Situazione critica anche sull'isola d'Ischia. Le forti precipitazioni hanno provocato allagamenti a Ischia Porto, dove un noto bar è stato invaso dall'acqua. Disagi anche lungo il corso principale e in diverse strade del centro, mentre nel quartiere San Ciro una strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.



Problemi anche in Costiera Amalfitana. A Positano il violento acquazzone ha trasformato le celebri scalinate del borgo in vere e proprie cascate d'acqua, rendendo difficoltosi gli spostamenti.



Nel capoluogo, a Napoli, il maltempo ha causato la caduta di un albero in via Jannelli. L'intervento dei soccorsi ha consentito di rimuoverlo rapidamente e non si registrano feriti.



Per consentire gli interventi e garantire la sicurezza, Anm ha disposto la deviazione del percorso delle linee di autobus S2 e 132.



Momenti di paura anche al Vomero, dove un grosso ramo si è improvvisamente spezzato, finendo su un'auto parcheggiata. All'interno della vettura era presente una persona che, nonostante il violento impatto, è rimasta fortunatamente illesa.