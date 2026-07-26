Bloccati in auto con arnesi da scasso

I due uomini non avrebbero fornito una spiegazione ritenuta plausibile sul motivo per cui si trovassero in possesso di quel materiale

Notte di controlli e prevenzione a Capaccio Paestum, dove un'operazione congiunta di Polizia Municipale e Carabinieri ha portato alla denuncia di due persone e al sequestro di numerosi strumenti ritenuti compatibili con attività di effrazione. L'intervento è scattato nella notte tra il 24 e il 25 luglio, intorno alle 2.30, dopo una segnalazione relativa alla presenza di un'auto sospetta parcheggiata in via Giacomo Puccini. La richiesta di verifica è arrivata dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Agropoli, che ha coinvolto anche gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum per effettuare un controllo immediato nella zona.Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato una Volkswagen Passat con a bordo due uomini. Entrambi, originari di Eboli, erano privi di documenti di identificazione e hanno fornito elementi che hanno spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti.Dalle verifiche effettuate attraverso le banche dati delle forze dell'ordine è emerso che i due avevano diversi precedenti penali, in particolare per reati legati ai furti in abitazione. Il comportamento dei due occupanti e la presenza di materiale sospetto all'interno dell'autovettura hanno quindi fatto scattare ulteriori controlli, con la richiesta di intervento dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli.La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire un consistente quantitativo di attrezzatura considerata idonea allo scasso. Tra gli oggetti sequestrati sono stati trovati un coltello a lama liscia della lunghezza di circa 40 centimetri, due asce, diverse leve in ferro, numerosi arnesi utilizzabili per forzare serrature e altri strumenti da taglio per metalli.I due uomini non avrebbero fornito una spiegazione ritenuta plausibile sul motivo per cui si trovassero in possesso di quel materiale, che è stato quindi sottoposto a sequestro penale.Al termine delle procedure, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria con le accuse di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o strumenti destinati allo scasso.L'operazione rientra nell'ambito delle attività di controllo straordinario del territorio messe in campo dalle forze dell'ordine per contrastare soprattutto i reati contro il patrimonio e prevenire episodi di criminalità nelle ore notturne.Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, che ha ringraziato il personale coinvolto nell'intervento, sottolineando l'importanza della collaborazione tra Polizia Locale e Carabinieri.«La collaborazione sinergica e integrata tra la nostra Polizia Locale e le Forze dell'Ordine si conferma un pilastro imprescindibile – ha dichiarato il primo cittadino – perché unire le forze e coordinare le azioni sul campo permette di garantire risposte concrete e tempestive a tutela della sicurezza della comunità».Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e prevenire episodi che possano mettere a rischio la sicurezza dei cittadini.