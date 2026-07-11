Bloccati con 125mila euro di gioielli

Le indagini hanno permesso di ricostruire che i monili erano stati sottratti poche ore prima a un'anziana

Una coppia è stata denunciata dalla Polizia di Stato dopo essere stata fermata sull'autostrada in direzione Salerno con 145 gioielli in oro, tra anelli, collane, bracciali, pendenti e orologi, per un valore complessivo di circa 125mila euro. Il controllo è stato effettuato dagli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina. Durante l'ispezione del veicolo, gli investigatori hanno trovato uno zaino nascosto contenente i preziosi. Le spiegazioni fornite dai due sulla provenienza dei gioielli sono apparse subito poco credibili, facendo scattare ulteriori accertamenti.



Le indagini hanno permesso di ricostruire che i monili erano stati sottratti poche ore prima a un'anziana di Reggio Calabria, vittima della classica truffa del falso appartenente alle forze dell'ordine. La donna era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un agente, l'aveva convinta a consegnare tutti gli oggetti di valore per presunti controlli. Poco dopo, una complice si era presentata alla sua abitazione per ritirare i gioielli.



L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria, che ha riconosciuto i due presunti responsabili. La coppia è stata denunciata a piede libero per truffa aggravata in concorso. Denunciata anche la società proprietaria dell'auto utilizzata, per la mancata comunicazione dei dati relativi al noleggio del veicolo.