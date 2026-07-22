Blackout all'aeroporto, è caos al terminal

Metal detector, sistemi di allarme e nastri trasportatori per i bagagli hanno continuato a funzionare regolarmente

Momenti di disagi nel pomeriggio di oggi all'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino, dove un blackout elettrico ha interessato parte dello scalo provocando l'interruzione dell'illuminazione e dell'impianto di climatizzazione. Il guasto si è verificato intorno alle 16.30 e si è protratto per circa trenta minuti, fino alle 17, lasciando il terminal parzialmente al buio e senza aria condizionata. La situazione ha creato disorientamento tra i numerosi passeggeri presenti nello scalo, soprattutto in un momento di intenso traffico legato agli spostamenti estivi.



Secondo le prime informazioni, il problema avrebbe riguardato una delle linee elettriche esterne che alimentano l'aeroporto. La temporanea disalimentazione avrebbe coinvolto esclusivamente i sistemi di illuminazione e climatizzazione, senza compromettere il funzionamento delle infrastrutture essenziali per la sicurezza e l'operatività dello scalo.



Durante il blackout si sono registrati rallentamenti anche nelle operazioni ai banchi del check-in e ai gate d'imbarco, con inevitabili disagi per i viaggiatori in partenza e in arrivo. Nonostante ciò, le attività aeroportuali non si sono mai fermate completamente.



Nessuna anomalia, invece, è stata riscontrata per gli impianti di sicurezza. Metal detector, sistemi di allarme e nastri trasportatori per i bagagli hanno continuato a funzionare regolarmente, garantendo la continuità delle procedure di controllo e movimentazione.



L'aeroporto di Capodichino dispone inoltre di generatori ausiliari in grado di entrare in funzione in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. In questa circostanza, tuttavia, il loro utilizzo non si è reso necessario, poiché il problema è stato risolto in tempi relativamente rapidi.



Secondo quanto emerso, il blackout sarebbe stato causato da un guasto sulla rete di alimentazione esterna e non sarebbe riconducibile a responsabilità della società che gestisce lo scalo napoletano.



Dopo il ripristino della fornitura elettrica, avvenuto intorno alle 17, la situazione è progressivamente tornata alla normalità, consentendo la regolare ripresa delle operazioni aeroportuali e dei servizi ai passeggeri.