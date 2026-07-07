Bimbo di 9 anni muore al mare

sono giunti anche l'elisoccorso e il personale del 118, che hanno proseguito i tentativi di salvare il bambino

Tragedia nella mattinata di oggi a Santa Teresa Gallura, dove un bambino norvegese di 9 anni è morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava in un residence della località di Valle dell'Erica. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava all'interno della struttura ricettiva, nei pressi della spiaggia di La Licciola, quando avrebbe iniziato a sentirsi male. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, facendo scattare immediatamente l'allarme. Il medico presente nel residence è intervenuto tempestivamente, tentando a lungo le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi.



Poco dopo sono giunti anche l'elisoccorso e il personale del 118, che hanno proseguito i tentativi di salvare il bambino. Nonostante ogni sforzo, per il piccolo non è stato possibile fare nulla e i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso.



Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti di rito per chiarire con precisione le cause del malore che ha provocato la morte del bambino.