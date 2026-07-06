Bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore

La madre avrebbe riferito che, nel tentativo di evitare incidenti, erano stati sistemati alcuni cuscini come barriera

Tragedia a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un bambino di appena 10 mesi ha perso la vita in seguito alle gravi lesioni riportate dopo una caduta avvenuta all'interno dell'abitazione di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine di agosto, sarebbe caduto dal letto matrimoniale mentre si trovava in casa con i genitori. La madre avrebbe riferito che, nel tentativo di evitare incidenti, erano stati sistemati alcuni cuscini come barriera ai bordi del letto, ma ciò non sarebbe stato sufficiente a impedire la caduta.



L'incidente si sarebbe verificato in un'abitazione situata nei pressi della litoranea di Ponente. Resisi immediatamente conto della gravità della situazione, i genitori hanno trasportato il bambino con la propria auto all'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie.



All'arrivo al pronto soccorso, le condizioni del piccolo erano già estremamente critiche. Secondo quanto emerso, presentava un quadro di cianosi e un battito cardiaco molto debole. Il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite per oltre un'ora nel tentativo di salvargli la vita.



Nonostante gli sforzi dei medici, ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano e il bambino è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate.



La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà stabilire eventuali ulteriori accertamenti medico-legali. Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare ogni elemento utile a chiarire le circostanze della tragedia.